Güney Kıbrıs Savunma Bakanı'ndan AB'ye: Türkiye'ye karşı birleşelim

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük dikkatle izleyen Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Petrides, AB'ye "Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni panikletmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos Petrides'i, Türkiye korkusu sardı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıkladı.

RUM BAKAN TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞELİM DEDİ, UMURSANMADI...

Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

YUNANİSTAN'DAN SONRA GÜNEY KIBRIS DA AB'DEN DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI

Rum Savunma Bakanı, AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda AB'yi hedef aldı. Doğu Akdeniz devletleriyle AB arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen, Rum Bakan'ın destek çağrısına ilişkin bir açıklama ise yeralmadığı ifade edildi.