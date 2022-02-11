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    Güney Kıbrıs'ta papazlara ağır silah eğitimi verildi

    Güney Kıbrıs'ta papazlara ağır silah eğitimi verildi

    Bölgede gerilimi artıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu kez de papazlara ağır silah eğitimi verdi. Eğitimden başarıyla geçen papazlar, ödüllendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 09:15
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    Doğu Akdeniz'de izlediği politikayla bölgedeki gerginliğin tırmanmasına neden olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu kez de verdiği ağır silahlı eğitimle dikkat çekti. 
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşı saldırgan bir tavırla yaklaşan GKRY, din adamlarıyla sahaya çıktı.

    PAPAZLARA EĞİTİM VERDİ

    Bölgedeki dengeleri Yunanistan ile zora sokan  GKRY, bu defa ortodoks papazlara askeri eğitim verdi.

    AĞIR SİLAHLI EĞİTİME ÖDÜL

    GKRY tarafından yayınlanan görüntülerde, papazların ellerine aldıkları ağır silahlarla olası bir savaş veya saldırıya karşı eğitime girdiği görüldü.

    Atış eğitiminde başarılı görülen papazlara ise ödül takdim edildi.

    Güney Kıbrıs ta papazlara ağır silah eğitimi verildi #1

    Güney Kıbrıs ta papazlara ağır silah eğitimi verildi #2


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