Güney Kıbrıs'taki camiye saldırıya tepkiler büyüyor

Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin yakılmak istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten KKTC Başbakanı, derhal failleri yakalamaya çağırdı.

Güney Kıbrıs’taki Limasol kentinde bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı’na bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından 3 molotofkokteyli atıldı.

Cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler de yazıldı. Olayın ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar, saldırıya tepki gösterdi.

“SİNEYE ÇEKMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Tatar, “Hükümet olarak Limasol'daki Köprülü Camisi'nin 3 adet molotof kokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz. Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var.” ifadelerini kullandı.

“GÖZ YUMANLAR EN BÜYÜK ZARARI GÖRÜR”

Bunun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Rum yönetimini derhal failleri yakalamaya çağıran Tatar, “Rum halkı ve Rum yönetimi bilmelidir ki ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.” değerlendirmesinde bulundu.

“YABANCI DÜŞMANLIĞINI KINIYORUZ”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da yaptığı açıklamada, camiye yapılan saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Atalay, “Yetkili makamlardan gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Her türlü ırkçı, İslamafobik ve ibadethaneleri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Yabancı düşmanlığını kınıyoruz.” dedi.

“RUM YÖNETİMİ FAİLLERİ BULSUN”

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınayan Çelik, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır.”