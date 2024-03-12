Güney Kıbrıs'tan Gazzeye yardım: 200 tonluk yardım malzemesi yolda Gazze halkı için Güney Kıbrıs'tan 200 tonluk yardım gemisi limandan ayrıldı. WCK Kurucusu ve CEO'su yaptıkları açıklamada, "Amacımız yemekle dolu teknelerin Gazze’ye doğru yol aldığı bir deniz rotası oluşturmak" dedi.

İHA

Gazze'de açlık savaşı devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altına olan Gazze halkı bir yandan bombalarla bir yandan da açlıkla mücadele ediyor.

İsrail, Gazze halkı için denizden yardım koridoru açılmasına izin verileceğini geçtiğimiz hafta açıkladı.

Yardım gemisi yola çıktı

İsrail’in açıklamasının ardından Gazze’ye denizden ilk yardım yola çıktı.

Hafta sonu yola çıkması beklenen ancak teknik nedenlerle ertelenen un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken gemi, sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs’ın Larnaka limanından alkışlarla ayrıldı.

200 tonluk yardım malzemesi ulaşacak

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’a ait geminin, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze’ye ulaştırması bekleniyor.

Gemi, Gazze Şehri'nin güneyindeki WCK tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşacak.

WCK Kurucusu Jose Andres ve CEO’su Erin Gore yayınladıkları açıklamada, “Amacımız milyonlarca öğün yemekle dolu tekne ve mavnaların sürekli olarak Gazze’ye doğru yol aldığı bir deniz rotası oluşturmak.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca WCK tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bekleyen 500 ton yardımın da gönderileceği kaydedildi.

27 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Son olarak Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Lahia kentinde bulunan Kamal Adwan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle, açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 olmuştu.

Can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 112’ye, yaralı sayısının ise 72 bin 760’a yükselmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)