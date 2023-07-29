Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Hakan Fidan ile basın toplantısında Türkçe konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Ankara’da bir araya geldi.
Fidan'ın misafiri ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi.
Park Jin; siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda Türkiye stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Konuşmasının ilk bölümünü Türkçe yaptı
Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirten Park, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.
"Türkiye'nin gönderdiği askerleri unutmadık"
Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurgularken şöyle konuştu:
"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk deprem döneminde ispatlanmıştır"
"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlanmıştır.
Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde depremzedeler için geçici barınma yerleri inşa etmekte.
Gelecekte de yeniden yapılanma, restorasyon sürecinde de iki ülkenin yakın işbirliği içinde olmasını diliyorum."