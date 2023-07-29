Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Hakan Fidan ile basın toplantısında Türkçe konuştu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağırladığı Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkçe başladığı basın toplantısı hitabında 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu söyledi.

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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Ankara’da bir araya geldi.

Fidan'ın misafiri ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki isim ortak basın toplantısı düzenledi.

Park Jin; siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda Türkiye stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmasının ilk bölümünü Türkçe yaptı

Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirten Park, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

"Türkiye'nin gönderdiği askerleri unutmadık"

Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurgularken şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk deprem döneminde ispatlanmıştır"