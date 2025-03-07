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AA

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, dün tatbikat sahası dışına çıktı.

Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

TATBİKATLAR ASKIYA ALINDI

Olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de konuşlu ABD Kore Kuvvetleri Sözcüsü Albay Ryan Donald, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana ilk büyük tatbikat olan 'Özgürlük Kalkanı'na ilişkin açıklama yaptı.

"BU OLAYI CİDDİYE ALIYORUZ"

Donald, iki ülke tarafından düzenlenen ve 10 Mart'ta başlaması planlanan tatbikat kapsamındaki tüm canlı ateş ve uçuş eğitimlerinin durdurulacağını kaydetti.

Kazara yaşanan bombalamanın kesin nedeni bulunduktan ve gerekli önlemler alındıktan sonra tatbikatın planlandığı şekilde devam edeceğini aktaran Donald; "Bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Güney Kore Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon içindeyiz. Kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

TATBİKAT UYARISI YAPILDI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre, Pyongyang yönetimi, Güney Kore ve ABD'nin gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

Tatbikatın, Kuzey Kore'nin 'egemenlik haklarını ve çıkarlarını ihlal etmeye ve bölgesel güvenliği kötüleştirmeye' devam ettiği vurgulanan açıklamada, 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatının bölgedeki güvenlik durumunu kötüleştiren bir 'fırtınaya' neden olacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: