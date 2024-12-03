Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, ülke genelinde sıkıyönetim ilan ettiğini duyurarak kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yoon, muhalefeti "yıkıcı" faaliyetlerle hükümeti işlevsiz hale getirmekle suçladı ve sıkıyönetim kararının, ülkenin demokrasisini yeniden inşa etmek ve özgür bir Kore Cumhuriyeti'ni korumak için kaçınılmaz bir adım olduğunu savundu.

"KUZEY KORE YANLILARINA KARŞI SIKIYÖNETİM İLAN EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yoon, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Kore Cumhuriyeti’ni, Kuzey Kore yanlısı ve devlet karşıtı güçlerin tehditlerinden korumak adına sıkıyönetim ilan ediyorum. Halkımızın özgürlüğüne ve mutluluğuna kasteden bu unsurları ortadan kaldırmak, anayasal düzeni yeniden tesis etmek için harekete geçmek zorundaydık.

Muhalefet partilerini, parlamentoyu bir kriz ortamına sürüklemekle suçlayan Yoon, bu adımın anayasal düzeni ve ulusal güvenliği koruma amacı taşıdığını belirtti. Ancak karar, ülkede ve mecliste sert tepkilere yol açtı.

PARLAMENTO, SIKIYÖNETİM KARARINI REDDETTİ

Ulusal Meclis, sıkıyönetimin kaldırılması için acil bir oturum düzenledi. 300 sandalyeli meclisten 190 üyenin katıldığı oylamada, sıkıyönetimin iptali önergesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin kararının ardından, sıkıyönetim resmi olarak hükümsüz hale geldi.

İLGİLİ HABER Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

ASKERLER, PARLAMENTO BİNASINI TERK ETTİ

Meclis Başkanı Woo Won-shik, alınan kararla birlikte tüm askerlerin meclis binasını terk ettiğini açıklayarak, "Ulusal Meclis, anayasal düzeni koruma görevini başarıyla yerine getirmiştir" dedi. Anayasa gereği, parlamento çoğunluğunun talebiyle sıkıyönetim kararı iptal edilebiliyor.

Bu süreç, Güney Kore'de siyasi gerilimi artırırken, ülke genelinde demokrasiye ve anayasal düzenin geleceğine dair tartışmaların da büyümesine neden oldu.