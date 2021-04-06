Güney Zobu hayatını kaybetti

80'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Dolandırıcı Raki' lakaplı Güney Zobu, yaşamını yitirdi.

Güney Zobu General Hasan Rıza Zobu’nun torunu, Moskova Büyükelçisi Şemsettin Zobu’nun oğlu, işadamı Kuzey Zobu’nun ağabeyi, oyuncu Melike Zobu’nun da babasıydı. Ancak onu ünlü yapan akrabaları değil bizzat kendisiydi. 1980’li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günleri, kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştürmüştü.

SÜLÜN OSMAN'DAN SONRA ÜLKENİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DOLANDIRICI

‘Sülün Osman’ lakaplı Osman Ziya Sülün’den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak anılıyordu. Hedefinde, kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardı. Şık kıyafetleri, elinden düşürmediği purosu ile ‘keriz’ dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşup pazarlık yapardı. Seçtiği otellerin özellikle iki giriş-çıkışı olması ilk tercihiydi.

‘Çift kapı’ diye adlandırılan bu dolandırıcılık yöntemi daha sonra moda oldu. Raki, buluştuğu kişiye çok ucuzdan dolar satacağını söyler, parasını aldıktan sonra otelin arka kapısından sırra kadem basardı. Dolandırılan kişiler, döviz kaçakçısı damgası yememek için polise de gidemezdi.

SUBAY KILIĞINA GİRDİ, DEMİREL'LA GÖRÜŞTÜ

ABD 6. Filosu’nun İstanbul’a gelişini fırsat bilmişti. Bulduğu ABD subayı üniformasıyla o dönemin ünlü otellerini mesken tuttu. Bir otelde karşılaştığı o dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel’le de bir ABD subayı gibi sohbet etti. Demirel’in sohbet ettiği kişinin Raki olduğu anlaşılınca günlerce gazetelere konu oldu.

Güney Zobu yaşı ilerleyince kendini ‘emekli’ etti. Son yıllarını 42 yıllık hayat arkadaşı Hale Zobu ile birlikte Tuzla’daki evinde geçirdi. Kanser ve KOAH hastalığı iyice ilerlemişti. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

"ÇOK RENKLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ"

Güney Zobu için dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazesinde sadece 20 kişi vardı.

Eşinin ardından gözyaşı döken Hale Zobu, “22 yaşında Güney’e aşık oldum. 2 kızımız dünyaya geldi. Onun 2 kızı daha vardı. Kimse arkasından küfür etmezdi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti. Kızım babasının kitabını hazırlayacak” dedi.