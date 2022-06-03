Suriye'den ülkemize gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni toza bürüdü. Bu akşam ülkeyi terk etmesi beklenen toz bulutu için uzmanlar, 'Dışarı çıkmayın' çağrısında bulundu.

Meteoroloji uyarısıyla beklenen Suriye kaynaklı toz taşınımı, birçok şehirde etkili oldu.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerine dikkat çeken uzmanlar, bölgelere uyarıda bulundu.

Beklenen toz taşınımı bir önceki gün itibarıyla 5 şehri felç etti.

Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta hayatı durma noktasına getiren toz taşınımının cuma akşamına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı etkisi altındaki şehirlerde hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve çamur gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Astım hastaları dikkat

Bir diğer yandan şehirlerde solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan kişilerin, kapı ve pencereleri kapatıp dışarı çıkmamaları için uyarı yaptıldı.

Gaziantep

Kent merkezi, Nurdağı, Araban ve İslahiye ilçelerinde yoğun yaşanan toz taşınımı, görüş mesafesini düşürdü. Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkla dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Güneydoğu Anadolu bölgesi toz taşınımına teslim ViDEO

Şanlıurfa

Merkez ve Siverek ilçelerindeki toz bulutu, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşmeye neden oldu.

Toz zerrecikleri araçların üzerini kaplarken, Meteoroloji yetkilileri, hayatı felç eden toz taşınımının cuma akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini bekliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da dün öğlen saatlerinde etki gösteren toz taşınımı, Karadağ ve ormanlık alanları görünmez hale getirdi.

Pencere ve balkonlar tozla kaplanırken, araçların üzeri görünmedi. Görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Hatay

Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırkhan ve Hassa ilçeçlerinde dün öğleden sonra başlayan toz taşınımı etkisini giderek artırdı.

Gökyüzünün kızıla döndüğü kentte, hava kalitesi azaldı.

Toz bulutunun Hatay'ı da cuma günü terk edeceği düşünülüyor.

Kahramanmaraş

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etki gösteren Suriye kaynaklı toz taşınımı, hava kalitesini ve görüş mesafesini etkiledi.

Arabalar tozdan görünmezken bazı esnaflar dükkanlarının önünü suyla temizledi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.