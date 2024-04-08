Güneydoğu'da elektrik faturaları kabardı! 18 bin abonenin 27 milyar TL borcu var Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerin elektrik borcunun 27 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

İHA

Türkiye'de elektrik tüketimi sanayi ve tarımda dikkat çekiyor.

Özellikle tarımsal sulamada elektriğin önemi büyük.

Kaçak kullanım yoğunluğu ile dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de bu kapsamda geniş tarım arazileri elektrik sayesinde sulanıyor.

Tarımsal kullanımda sıkı takiple kontrol altına alınmaya çalışılan durum, bu kez fatura ödemelerine yansıyor.

18 bin abonenin 27 milyar TL borcu birikti

Bölgede elektrik dağıtımı yapan firma, 18 bin aboneye yeni sezon öncesi elektrik kesintisi uyarısında bulundu.

Firma, dağıtım bölgesinde yıllık 23 milyar kWh olan toplam tüketimin yaklaşık 3’te birini kullanan ve ödenmemiş borçları 27 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal sulama abonelerini, sulama sezonu başlamadan son kez uyardı.

"Kesinlikle elektrik verilmeyecektir"

Yapılan açıklamada, “İyi niyetle sunulan tüm imkânlara rağmen bu güne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerimize, borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumak adına, bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Başı Şanlıurfa ve Mardin çekiyor"

Özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana devam eden tarımsal sulama alanındaki tahsilat sorunu her geçen gün artarak büyüyor. Başta Şanlıurfa ve Mardinli çiftçilerimizden kaynaklı olmak üzere ödeme yapmayan tüm çiftçilerimizin elektrik borçları toplamda 27 miyar TL’ye ulaştı.



Bu rakamın 25 milyar TL’si bu iki ilimizdeki tarımsal sulama abonelerimizin ödemediği borçlarından kaynaklanıyor. Şanlıurfa’daki 13 bin abonenin 15.5 milyar TL, Mardin’deki 5 bin abonenin ise 9.5 milyar TL tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor. Bölge illerinden Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda.

Güneydoğu, Türkiye toplamının yarısını kullanıyor

Bölgedeki toplam elektrik tüketiminin 3’te birini kullanan tarımsal sulama abonelerinin yaklaşık 20 bin abonenin borçlu olduğunu hatırlatan yetkililer, kullanılan aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliğini ve kaliteli enerji dağıtımını tehlikeye düşürdüğünü yineledi.

Aşırı elektrik tüketimin Türkiye toplamının yarısını oluşturduğuna yer verilen açıklamada, “Dağıtım bölgemizde kayıtlı 140 bin çiftçinin 65 bin kadarı sulu tarım yapıyor. Bölgedeki 9.8 milyon dönüm sulu tarım alanı bulunurken toplam sulamanın yüzde 79’u aşırı enerji tüketen motopomplarla gerçekleştiriliyor. Söz konusu tüketim ise Türkiye genelinde tarımsal alanda kullanılan elektriğin toplam tüketimin yarısına denk geliyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)