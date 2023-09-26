Güngör Yavuzaslan: Erdoğan'ın stratejisi, dostu artırıp düşmanı azaltmak Ensonhaber yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sorununu "dostu artırıp düşmanı azaltmak" stratejisiyle çözmekten yana olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda yakın işbirliği içindeler.

Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bu konudaki askeri ve siyasi desteğini sürdüreceğini her fırsatta dile getiriyor.

Aliyev de Türkiye'nin desteğine teşekkür ediyor ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışıyor.

Karabağ sorununun çözümü için ortak deklarasyon imzalandı

Geçen hafta Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan'da bir araya geldiler. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, ulaşım ve enerji alanında işbirliğini güçlendirmek ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusundaki çabaları sürdürmek için ortak bir deklarasyon imzaladılar.

Deklarasyonda, iki ülke arasındaki ilişkilerin müttefiklik seviyesine yükseltildiği belirtildi. Ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözümü konusundaki kararlılık vurgulandı.

Erdoğan ve Aliyev'in yakın işbirliği, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için önemli bir fırsat sunuyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin artması, sorunun daha hızlı ve kalıcı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayabilir.

"Erdoğan'ın stratejisi, dostu artırıp düşmanı azaltmak"

Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan gazeteci Güngör Yavuzaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her alanda "dostu artırıp düşmanı azaltmak" gibi bir strateji izlediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Ermenistan'la bir normalleşme takvimi ilerliyor. Sayın Aliyev'in Paşinyan'la Madrid'de bir görüşmesi olacak. Türkiye, Bakü'yle paralel olarak Ermenistan'la normalleşme sürecini devam ettirecek. Ama ana strateji, Ermenistan'ın, Paşinyan'ın masaya oturup, meşru sınırların tanınması, Zengezur koridoru gibi konularda onu ikna etmek. Bu süreç biraz daha gidecek. Diplomasi öncelikli bir Türkiye var. Yunanistan'la da aynı strateji işliyor. Sayın Erdoğan'ın temel stratejisi dostları artırıp düşmanları azaltmak. Ama Azerbaycan dengesi çok farklı. Bakü'yle birlikte Ermenistan'ın masaya oturup nihai barış için imza atılması lazım.

"Aliyev, Karabağ Ermenilerini kendi insanı gibi görüyor"

Antiterör operasyonundan sonra silah bırakmayan çetelere yönelik lokal operasyonlar devam ediyor. Şu anada kadar 3 bin kadar sivil, Karabağ'dan Erivan'a gitti. Bunun yanında Ermeni sivillerin temsilcileriyle iki kez görüşüldü. Akaryakıt, yakacak ve sağlık hizmetleri gibi isteklerinin hepsi kabul edildi.



Aslında Ermeni tarafı, Azerbaycan Ermenileri olarak masada. Ancak Erivan yönetimi masaya gelmedi. Paşinyan Karabağ'daki gelişmelere şu an için girmek istemiyor.



Karabağ Azerbaycan toprağı. Anayasal düzen içinde altyapıdan okullara, kaymakam atanmasından belediyelere kadar birçok adım atılacak. Sayın İlham Aliyev, Karabağ Ermenilerini kendi insanı gibi görüyor. Ermenileri incitmeden, devlet aklıyla bu süreci yürütmeye çalışıyor.

"Azerbaycan, Karabağ'da insanlık suçu işleyenleri istiyor"

Burada "Karabağ klanı" olarak adlandırılan çeteler var. Asala'nın uzantıları olduğu da görüldü. PKK ile ilintili gruplar da var. Bu bölgede kendilerini saklayan gruplar bunlar. Azerbaycan'ın elinde bir liste var. Karabağ'da katliam yapan, insanlık suçu işleyenleri istiyor.

"Karabağ, dünyada kilometrekare başına en fazla silahın olduğu bölge"