Güngören’de bebeğin boğazına cisim kaçtı

Evde oynarken boğazına bir cisim kaçan çocuğu, ailesi koşarak hastaneye yetiştirdi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi’nde, evinde oyun oynayan bebeğin boğazına bir cisim kaçtı.

Bebeğin nefes almakta zorlandığını gören aile, koşarak en yakın hastaneye gitti.

MÜDAHALE EDİLDİ

Hastanede yapılan müdahale ile bebeğin boğazındaki cisim çıkarıldı. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

AİLENİN PANİK ANLARI KAMERADA

Ailenin çocuklarını kurtarmak için hastaneye koşma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güngören’de boğazına cisim kaçan çocuğu koşarak hastaneye yetiştirdiler