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    Güngören'de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi

    Çarşamba günü bir gencin ayağını ısıran ve ağızlığı olmayan pitbull cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak hayvan barınağına getirildi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 16:59
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    Güngören'de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi

    İstanbul Güngören'de Haznedar Mahallesi’nde sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmamıştı.

    Saldırıya uğrayan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabilmişti.

    Olay sonrası sahibinin gözaltına alındığı, ısırılan gencin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    EVDE 2 PİTBULL BULUNDU

    Güngören Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri ise olayın ardından köpeğin sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Emniyet güçleriyle kişinin evine giden ekipler, burada başka bir pitbullun daha olduğunu gördü.

    2 köpek de dün akşam saatlerinde sahibinden alınarak belediyenin hayvan barınağına getirildi. Tedavi altına alınan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılmaya devam edecekleri öğrenildi.

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    "GENETİK OLARAK SALDIRGAN DEĞİLLER YETİŞTİRİLME TARZI ÖNEMLİ"

    Köpeklere ilişkin bilgi veren Güngören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yakup Gündüz, "Olayın ardından belediye başkanımız Bünyamin Demir’in talimatıyla hayvanın yakalanması için sahibine ulaşmaya çalıştık. Kişiyi bulduk adresine giderek 2 pitbullu teslim aldık. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında pitbull cinsi köpekler tehlikeli ırk olarak adlandırılıyor. Aslında genetik olarak tehlikeli değiller ama yetiştirilme tarzına bağlı olarak saldırganlık gösterebiliyor. Bizler burada hem hayvanlara bakıyoruz hem de kısırlaştırıyoruz." dedi.

    Güngören de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi #1

    PİTBULL KISIRLAŞTIRILMAMIŞ VE KAYITLI DEĞİL

    Sahibine para cezası kesileceğini aktaran Gündüz, "Daha sonra çıkan 7322 sayılı kanuna göre 14 Ocak’a kadar bu hayvanların kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gerekiyordu. Şu anda ilçemizde 63 adet kayıtlı tehlikeli ırk dediğimiz köpek bulunuyor. Ancak vatandaşların çoğu getirmiyor bu tehlike arz ediyor. Biz barınak olarak getirilen tehlikeli ırkları teslim alıyoruz. Saldıran köpek kayıt altına alınmamış ve ağızlıksız olarak gezdirilmiş. Kanunu öngördüğü şekilde kayıtlı da olsa tehlikeli ırklar vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlara çıkarılmamalıdır. Gezdirilmek istense de tasma ve ağızlık mutlaka olmalıdır aksi takdirde suç teşkil etmektedir. Kanun bu şekilde kayıt altında olmayan tehlikeli ırklara el konulmasını ve 15 bin lira para cezası uygulanmasını öngörmektedir." diye konuştu.

    Güngören'de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi VİDEO

    HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYECEK

    Köpekleri teslim alırken sakinleştirici yaptıklarını belirten Gündüz, güvenli bir şekilde sahibinden alınan hayvanların barınağa getirildiğini, ikisini de kısırlaştırıp bakmaya devam edeceklerini ifade etti. Sakinleştirici iğnenin yan etkisiyle şu anda hayvanın titrediğini söyleyen Gündüz, "Vatandaşların içi rahat olsun sokağa salmayacağız ve kayıtlı olmadığı için hayvanları sahibine de geri vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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