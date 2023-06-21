Güngören'de halatı kopan asansör düştü: 1 ölü

DHA
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde talihsiz bir olay yaşandı.
Tekstil atölyesinin içerisinde bulunan asansörün bozulması nedeniyle teknik ekip çağrıldı.
Ekiplerin bakım yaptığı sırada, iddiaya göre halatı kopan asansör düştü.
Asansörle kabin arasına sıkıştı
O sırada asansör kapısı ile kabin arasında bulunan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Soğancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Soğancı'nın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.