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- Güngören'de hurdacıyı döven adam kamerada
Güngören'de hurdacıyı döven adam kamerada
Bir iş yerinin bodrumuna ait demir kapağı almaya çalışan toplayıcı, dükkan sahibine yakalandı.
- DHA
- 27.10.2021 - 11:21
- Güncelleme : 27.10.2021 - 12:16
İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde el arabasıyla metal hurda toplayan bir genç, Yaşar Ekinci'ye ait iş yerinin önündeki bodrumun demir kapağına yöneldi.
Durumu fark eden Yaşar Ekinci dışarı çıktı.
YAKALAYIP DÖVDÜ
Hurdacıya tepki gösteren Ekinci, bölgeden gitmek isteyen gencin el arabasını tutarak gence defalarca vurmaya başladı.
Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Güngören'de hurda toplayıcısının dayak anı kamerada