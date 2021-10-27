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    Güngören'de hurdacıyı döven adam kamerada

    Bir iş yerinin bodrumuna ait demir kapağı almaya çalışan toplayıcı, dükkan sahibine yakalandı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 12:16
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    Güngören'de hurdacıyı döven adam kamerada

    İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde el arabasıyla metal hurda toplayan bir genç, Yaşar Ekinci'ye ait iş yerinin önündeki bodrumun demir kapağına yöneldi.

    Durumu fark eden Yaşar Ekinci dışarı çıktı.

    YAKALAYIP DÖVDÜ

    Hurdacıya tepki gösteren Ekinci, bölgeden gitmek isteyen gencin el arabasını tutarak gence defalarca vurmaya başladı.

    Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Güngören'de hurda toplayıcısının  dayak anı kamerada

    Güngören de hurdacıyı döven adam kamerada #1

    Güngören de hurdacıyı döven adam kamerada #2

    Güngören de hurdacıyı döven adam kamerada #3

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