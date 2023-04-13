Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina çöktü İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki boş bina araçların üzerine çöktü.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremler geniş coğrafyada hissedildi.

17 ili vuran depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Bunun ardından gözler beklenen büyük Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

Güngören'de 1 bina çöktü

Megakent'te hızlandırılmış kentsel dönüşüm çalışmaları planlandı.

Bunun ardından kentsel dönüşüme giren bir bina korku dolu anlar yaşattı.

Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde kentsel dönüşümde olan bir bina araçların üzerine yıkıldı.

1 kişi kurtarıldı

Araçta mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtardı.

Araçta ve evde kimsenin olmadığı belirtildi

Araçta başka kişinin olmadığı öğrenilirken çöken binanın boş olduğu öğrenildi.

Çalışmalar devam ediyor

İtfaiye ekipleri binanın enkazında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı arama çalışması yaparken polis ekipleri de çevrede önlem aldı.