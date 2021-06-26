3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de bir binada çatlaklar oluştu. Yapılan incelemenin ardından binanın yıkılması için karar çıktı.

İstanbul'da geçen cumartesi günü yaşanan 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir binada çatlaklar oluştu.

Binada oluşan çatlakların dışında balkonun bir kısmında çökme meydana gelince, bina sakinleri tahliye edildi.

YIKIM KARARI ÇIKTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örnekleri aldı.

Yapılan incelemelerin ardından binanın yıkılmasına karar verildi. Bina sakinlerinden de bir ay içerisinde eşyalarını boşaltmaları istendi.

Güngören'de mühürlenen binanın yıkılmasına karar verildi VİDEO

"1 AY İÇİNDE YIKILACAK"

Yıkım kararıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren komşu esnaf Kadir Özcan, "Bugün yıkılacağına dair kesin bir karar almışlar.

Komşularımız için üzüldük. 1 ay süre verilmiş bu süre içerisinde boşaltılacak ve yıkılacak." dedi.

"HENÜZ TEBLİGAT GELMEDİ"

Binanın toprak sahibi olan Mahmut Baysal, "Yıkım kararı çıktı. Bize henüz tebligatlar gelmedi. Biz hemen belediyeye gittik.

Şu an biz evlerimize girip eşyalarımızı bile toplayamıyoruz.

Çünkü şu an sorumluluk belediyenin olduğu için, vatandaşlarını riske edemiyor.

Tebligatlar elimize ulaşınca bize 1 ay kadar bir süre verecekler." dedi.