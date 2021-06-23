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    Güngören'de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı

    Alt geçitte biriken yağmur suyu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağış nedeniyle Silivri'de de bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 17:50
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    Güngören'de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı

    İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

    Kısa süre etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

    Kentin birçok noktasında altgeçitlerde su birikintileri oluştu.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Güngören Davutpaşa alt geçitte sürücüler, etkili olan yağışın yol üzerinde birikmesi üzerine zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri ise yol üzerinde bulunan rögar kapaklarını açarak suyun tahliye edilmesini sağladı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Öte yandan Silivri'de de öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #1

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #2

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #3

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #4

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #5

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #6

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #7

    Güngören de sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı #8

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