Günlük vaka sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü söyleyerek toplu taşımada da maske kullanımının serbest olacağı sinyalini verdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Vaka sayısı binin altına düştü

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

Bakan Koca'dan toplu taşımada da maskenin kaldırılacağı vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında toplu taşımada da zorunlu olan maskenin serbest olacağının işaretini verdi.

Bakan Koca, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.