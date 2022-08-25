Gurbetçi aile İyi Parti heyetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla cevap verdi

Memleketten ayrılmak için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen gurbetçi aile, kendilerini ziyarete gelen İyi Parti heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses kaydıyla karşıladı.

Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türklerin Türkiye tatili sona erdi...

Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması açıldı

İyi Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa’ya dönüş yapan gurbetçilere ziyarette bulundu.

Bu sırada kuyruktaki gurbetçi aile, araçlarına yaklaşan Uz'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını açarak yanıt verdi.

Gurbetçi aile İYİ Parti heyetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla cevap verdi VİDEO

"Teröristlerle iş birliği yapan partiyle ilişiğimiz olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla İyi Parti heyetine cevap verdiklerini ifade eden gurbetçi vatandaş Ayşe Nermin Tok, “İyi Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan’a, sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle iş birliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz. Onlar geldiği zaman gördük ve dedik ki en güzel cevabı Cumhurbaşkanımızıb konuşmasıyla vereceğiz dedik, açtık sesi ve onlara gereken cevap verildi. Biz sonuna kadar Erdoğan’ın yanındayız.” dedi.