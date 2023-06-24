Gurbetçi akını sürüyor: Kapıkule'den 100 bin gurbetçi giriş yaptı Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

DHA

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, haziran ayıyla birlikte ana vatana yolculuğu da başladı.

Çoğu Almanya'da yaşayan gurbetçiler, bulundukları ülkelerde okulların tatile girmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirebilmek için memleketine geliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, ana vatana girmek için yoğunluk oluşturdu.

100 bin gurbetçi geldi

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan beri ülkeye 28 bin 325 araçla, 100 bin 543 gurbetçinin girdiğini belirtti.

1 milyon gurbetçi bekleniyor

Yetkililer, ayrıca, bayram öncesi Edirne'den, Bulgaristan'a açılan, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarından 1 milyona yakın gurbetçinin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini ifade etti.

Sınır kapısına gelen gurbetçiler hem ana vatana ayak basmanın hem de yakınlarını görecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler, heyecan ve sevinçle memleketlerine doğru yola koyuluyor.

"Geldiğimizde tüm sıkıntıları unutuyoruz"

Almanya'nın Köln şehrinden gelen Doğan Can, Türkiye'ye gelince sıkıntılarını unuttuklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Vatanımıza geldik. Yollar çok kalabalıktı, arkadan gelen daha çok var. Biz birinci bölgedeyiz, orada okullar tatil oldu ve biz de hemen yola çıktık. Şimdi istikamet Konya. Bu kapıdan girdiğimizde, Türk bayrağını gördüğümüzde tüm dertlerimizi unutuyoruz. Burası bambaşka. Burada hem bayram yapacağız hem de akrabalarımızı göreceğiz.

"1 sene orada çalışıp 1 ay burada özlem gideriyoruz"

Köln'den Adıyaman'a giden Cihan Korkmaz da 1 yıl aradan sonra Türkiye'ye yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek şunları söyledi:

Yolculuğumuz Bulgaristan kısmı hariç çok güzeldi. Türkiye'ye vardığımız için seviniyoruz tabii ki. Hem bayram tatiline geldik hem akraba ziyareti yapacağız, hepsi bir arada olacak. En son geçen sene gelmiştim, her zaman fırsat buldukça geliyoruz. Toprağımıza geldiğimiz için çok seviniyoruz. 1 sene orada çalışıp 1 ay burada özlem gideriyoruz. Şimdi ilk annemi ziyaret edeceğim. Depremde Adıyaman'daki evimiz de ağır hasar görmüş ona bakacağım, oradaki hasarı gidermeye çalışacağım.

"Tatilin tadını çıkaracağız"

Almanya'nın Hagen şehrinde yaşayan Necmettin Acar ise 6 haftalık tatil için Türkiye'ye geldiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

Tatilimiz başladı, yola çıktık ve çok güzel geldik buraya kadar. 6 haftalığına geldik, tadını çıkaracağız. İnsan gurbette olsa da kendi ülkesine geldiği zaman bambaşka bir duygu yaşıyor. İlk başta Yalova'ya evimize gideceğiz, evimizin kapısını açacağız. Biraz dinlenip eşi dostu ziyaret edeceğiz. Önce Muş'a akraba ziyareti ve sonrasında da denize gideceğiz.

"Memleketimiz başka, hasretiz"

Avusturya'dan gelen Aysel Görgülü 35 yıldır gurbette yaşadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Her yıl geliyoruz ama duygulanmamak elde değil. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Avusturya'da da aynı Türkiye'de gibi yaşıyoruz. 3 torunum var, Türkçeleri mükemmel. Her şeyi öğretiyoruz ama memleketimiz başka, hasretiz.

Görgülü, tatillerini Ankara, Konya ve Antalya'da geçireceklerini ifade etti.

Kapıkule'de de işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını dile getiren Görgülü, bir an önce memleketine, yakınlarına kavuşmak istediğini söyledi.