Gurbetçi kadın isyan etti: Türkiye'deki kadınlar gibi kuaför sırası beklemiyoruz, çalışıyoruz! Almanya'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye geldiklerinde yaşam standartlarının iyi olduğu yönünde gelen eleştirilere dayanamayan bir kadın, tepkisini sosyal medyada dile getirdi.

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ensonhaber.com

Almanya'da yaşayan gurbetçi bir kadının sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'dekilerin gurbetçilerin yaşam standartları hakkında söylediği olumsuz sözleri kabul etmeyen kadın, işe gittiği anları kayda aldı.

Sıcaklığın -8 derece olduğunu ve buna rağmen işe gittiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, paylaşımının sonunda da Türk kadınlarına değindi.

Gurbetçileri savunarak "çok çalışıyoruz, tatile gidiyoruz" diyen kadın, bir ailenin her ferdinin çalışmak zorunda olmasına da değindi.

"Parayı ağaçtan topluyormuşuz gibi davranmayın"

İşte o ifadeler;

Gurbetçilerden nefret eden, onlara laf sokan sanki parayı ağaçlardan topluyormuşuz gibi davranan Türkiye’deki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bakın şu an eksi 8 derece kar yağıyor ve ben işe gidiyorum.

"Bütün gurbetçiler, işe gitmek için sürünüyoruz"

Benim gibi bütün gurbetçiler karda kışta işe gitmek için sürünüyoruz. Yürümek bile çok zor. Yerler buz tutmuş.

"Güzel yaşıyoruz çünkü it gibi çalışıyoruz"

Bir de şu var; Burada 5 kişilik bir aile iseniz hepiniz çalışmak zorundasınız, eve ekmek getirmek zorundasınız. Öyle öyle güzel yaşıyoruz tatillere gidiyoruz evet çünkü bütün yıl boyunca it gibi çalışıyoruz.

"Türkiye'deki kadınlar gibi değiliz"