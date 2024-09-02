Gurbetçiler altın alışverişi yapmayı bırakıp tatil bölgelerine yöneldi Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, ülkeye gelen gurbetçilerin sadece tatil bölgelerini tercih etmesiyle Çukurovalı üreticilerin gelirinde düşüş yaşanmasından kaynaklı altın yatırımının azaldığını açıkladı.

DHA

Yaz tatilinin bitmesiyle gurbetçiler, memleketlerini ve sevdiklerini geride bırakarak yaşadıkları ülkeye geri döndü.

Adana'dan ayrılan gurbetçilerin ardından Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Çukurova'da yaşanan bilançoya dair açıklamalarda bulundu.

ALTINA YATIRIM AZALDI

Başman, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisinin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçilerin tatil bölgelerini tercih etmesi ve Çukurovalı çiftçilerin yeterince gelir sağlayamamasından kaynaklı altına yatırımın azaldığını belirtti.

"GURBETÇİLER TATİL BÖLGELERİNE GİDİNCE ÇİFTÇİLER GELİR SAĞLAYAMADI"

Vatandaşın artık çeyrek, yarım, tam gibi basılı liraların yanı sıra Adana burması gibi tasarruf ürününe yöneldiğini söyleyen Başkan Oğuz Başman, "Bunlar daha az işçilikli ve satıldığında en az değer kaybeden ürünlerdir. Yaz mevsimi kuyumcu esnafının en yoğun olduğu dönemdir. Ancak son birkaç yıldır gerek pandemi gerek depremden dolayı piyasa pek verimli geçmedi.

Yurt dışından gelen gurbetçiler de genelde turistik bölgeleri tercih ettiler. Altın alışverişlerinde pek kendilerini göremedik. Özellikle tarıma dayalı gelire sahip çiftçilerimiz de yeterince bir gelir sağlayamadı. Bundan kaynaklı gerekçelerden satışlarımız azdı, beklentilerimizi karşılayacak bir altın alışverişi maalesef olmadı." diye konuştu.

"ALTIN ALIŞVERİŞİNDE GURBETÇİ GÖREMEDİK"

Altın imalat ve toptancısı Bülent Dalyan ise düğün sezonu olmasına karşın takı satışında bir hareketlilik olmadığını dile getirdi. Dalyan, "Normalde düğün zamanları yani mayıstan sonraki aylar altın satışlarında hareketli dönemimiz olurdu. Bu aylarda gurbetçiler gelirdi; düğün, sünnet organizasyonları olur, çiftçilerimiz hasat sonrası yatırımını değerlendirmek için altın alırdı.

Bu sene hem çiftçimizin bir tadı yok hem de gurbetçimiz yok denecek kadar az. Belki gelip tatile gidiyorlardır. Biz burada göremedik. Dolayısıyla kışın yaptığımız işin haricinde bu ayların ayrıca bir faydasını bu sene göremedik. Takı işinde iki senelik yaz sezonuna göre, yarıya yakın satışlarımızda eksiklik var.

Hem Avrupa'da ekonominin iyiye gitmediği hem burada çiftçilerimizin tarım işlerinin iyi gitmediği herkesin dilinde. Biz de tabii her esnafta olduğu gibi bunun karşılığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

20 YILDA DÜĞÜN TAKISI BİR ÇİFT ALYANSA KADAR DÜŞTÜ

Çukurova'da 20 yıl önce en az yarım kilo alınan düğün takılarının yerini şimdi bir çift alyansa bıraktığına dikkat çeken Bülent Dalyan, "Eskiden düğün takısı konusunda bir nevi yarış vardı. Bundan 20 sene önce yarım kilo altın alınırdı. Çünkü geline ve ailesine karşı bundan azı uygun görülmezdi.

Tabii daha üstünde alanlar da vardı. 10 tane 50 gramlık bilezik, 5 tane 50 gramlık bilezik ya da çift dediğimiz 3 çift 50 gramlık bilezik alınırdı. Bu da diğer takıların haricinde 250-500 gram arası altın yapardı. Bu gelenek aynı zamanda yeni evlenen çifte yardım olarak görülürdü. Onlar da bu altınla borçlarını öder, araba ya da eve yatırım yaparlardı.

"HERKES YATIRIMLIK ALTINA YÖNELDİ"

Şimdi o dönem bitti. Bir çift alyansla düğün sürecini geçirme gayretindeler. Alyansın yanına belki bir küpe ya da bileklik gibi çok küçük takılar ekleniyor. O 2 metrelik zincirler, 10 çift burmalar hayal oldu. Doğu'da hala devam ettirilen adetler var tabii ama bizim bölgemizde çok azaldı.

Artık herkes yatırımlık altına yöneldi. Yatırım dışında sattığımız düğün takıları geçen sene bu aylara oranla yüzde 30 azalırken, 5 yıllık bir periyottan bahsedersek yüzde 50'lik bir kayıp var. Artık ailelerin altın gramını beğenmeyip yaptığı tartışmalara dahi şahit olmuyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)