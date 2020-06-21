Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Ziyafettin Demir, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin turizmini bitirmek için katı kararlar aldığını söyledi.

Almanya'nın koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi 'riskli bölgeler' arasına alarak, seyahat kısıtlaması getirmesi ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de buna uyması, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin tepkilerine neden oldu.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaz izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye kara yoluyla gelen gurbetçiler, Almanya'nın aldığı karara tepki gösterip itiraz edildiğini ve 16 eyaletinden 4'ünde uygulamanın iptal edildiğini söyledi.

ALMANYA'YA DÖNÜŞTE 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Gurbetçiler, diğer eyaletlerde gurbetçilerin Almanya'ya dönüşte 14 gün ev karantinasında kalacaklarını kaydetti.

Hollanda'dan gelen Ziyafettin Demir ise Almanya'nın ve ardından AB ülkelerinin bu kararı almasına tepki gösterdi.

Demir, Türkiye'yi 'riskli bölge' olarak görüp, İtalya ve İspanya'yı görmeyenlerin amaçlarının, Türk turizmine baltalamak olduğunu savundu.

DÜNYADA 195 ÜLKE VAR, TÜRKİYE KADAR TEDBİR ALAN ÜLKE OLMADI

Demir, "Dünyada 195 ülke var, Türkiye kadar tedbir alan ülke olmadı. Ben 45 senedir Hollanda'da kalıyorum, Hollanda bu kadar tedbir almadı, Almanya bu kadar tedbir almadı.

"TÜRKİYE'Yİ KISKANIP, TURİZMİ BİTİRMEK İÇİN..."

Bunun için Türkiye'yi kıskanıp, turizmini bitirmek için ülkelerinden tatil için insan göndermiyorlar. 'İtalya'ya, İspanya'ya gidin' diyorlar.

Gurbetçiler, Avrupa'nın Türkiye kararlarına kızgın VİDEO









YUNANİSTAN'A GİDİN DİYORLAR

Orada koronavirüs salgını daha yaygın. 'Yunanistan'a gidin' diyorlar. 'Ağustos başında kaldıracağız kısıtlamayı' diyorlar. Amaç, Türkiye'nin turizmini baltalamak. Hollanda'ya geri döndüğümde bir sağlık kuruluşa giderek geldiğimi söyleyip 14 gün evde kendimi izole edeceğim" diye konuştu.