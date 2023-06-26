Gurbetçiler bayram tatili için geliyor Yıllık izinlerini Kurban Bayramı'nda kullanmak isteyen gurbetçilerin, ülkeye girişleri tüm hızıyla sürüyor.

AA

Karayoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Gurbetçiler, gümrük işlemlerinin ardından bayramı ve izinlerini geçirmek üzere memleketlerinin yolunu tutuyor.

Hollanda'dan gelen Metin Kaya, bayrama Türkiye'de girecek olmanın huzurunu yaşadığını söyledi.

"Bayrağın dalgalanmasını görmek çok güzel"

Sevinçli olduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Vatana gelmek başka bir duygu. Sınırda bayrağı görüp içeri girince Türkiye'yi hissediyorum. Bayrağın dalgalanması onu görmek çok güzel. Bayramı da memleketimizde geçireceğiz. İnşallah kurbanımızı da ayarlayacağız.

Ailesiyle birlikte Almanya'dan gelen Tayfun Özata da bayramı aile büyükleriyle birlikte İstanbul'da geçireceğini belirtti.

"Her şeyi bambaşka"

Türkiye'ye gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Özata, şunları söyledi:

Her gelişte farklı bir his yaşıyoruz. Vatanın her şeyi bir bambaşka. Bayramda da büyüklerimizi ziyaret edeceğiz.

Almanya'dan gelen Tahir Bakaç ise bayramda ailesi ve yakınlarını ziyaret edeceğini ifade ederek, "İlk defa bir bayramı Türkiye'de geçireceğim. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.