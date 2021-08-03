Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, dönüş yolunda büyük üzüntü yaşıyor.

Kurban Bayramı'nı ve izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Ailesiyle Almanya'ya dönüş yolculuğuna başlayan İsa Bulut, Türkiye'den üzüntüyle ayrıldıklarını söyledi.

"BURUK BİR YOLCULUK"

Memleketinde ailesi ve sevdikleriyle güzel günler geçirdiğini anlatan Bulut, "Buruk bir yolculuk. Sevinçle geldik, hüzünle dönüyoruz. Havalar sıcaktı, tatil iyi geçti. İnşallah yolculuk da iyi geçer. Yola çıkan herkese hayırlı ve kazasız bir yolculuk diliyorum." dedi.

Avusturya'ya giden Cansu Gültekin ise gurbet yolculuğunun hüzünlü olduğunu dile getirdi.

"VATANIMIZ CENNET"

Türkiye'nin değerinin uzakta olunca daha çok anlaşıldığını ifade eden Gültekin, "Ailenizi arkada bırakıp dönünce gurbet zor oluyor ama yapacak bir şey yok, evimize dönüyoruz. Vatanımız cennet. Çok hüzünlüyüz." diye konuştu.

Ethem Kalem de vatandan ayrılıp gurbete gitmenin büyük bir hüzün olduğunu belirterek, "Allah herkese hayırlı yolculuk versin. Tatilimizi çok güzel geçirdik. Memleketimiz her zaman olduğu gibi muazzam. Memleketimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.