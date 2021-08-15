Gurbetçiler çıktıkları dönüş yolunda; gıdadan tekstile Türkiye'den aldıkları birçok ürünle yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için geldikleri ana vatanlarından, dönüş yolculuklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip, hasret gideren gurbetçiler, kara yoluyla ülkeden ayrılmak için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçiler, otomobil bagajlarını, kışlık için el emeği ile hazırlanan salçadan turşuya, kuruyemişten meyveye kadar yerel, yöresel lezzetlerle ile dolduruyor.

Vatan hasretiyle yola koyulan gurbetçiler ise, hüzün içerisinde ülkeden ayrıldıklarını dile getiriyor.

"GÖTÜREBİLDİĞİMİZİ GÖTÜRECEĞİZ"

İznini Kayseri'de geçirdikten sonra yaşadığı Almanya'ya dönen Ali Atilla memleket hasretini, aldıkları ürünlerle giderdiklerini ifade etti.



Atilla, "Canımızın istediği, özlediğimiz her şeyi, sucuk, pastırma her şeyi götürüyoruz. Memleket hasretini böyle gideriyoruz başka çaremiz yok. Ya burada kalacağız ya da götürebildiğimizi götüreceğiz" dedi.

"AKLIMIZA GELEN HER ŞEYİ ALDIK"

Özellikle Türkiye'deki baharatların tadını başka yerde bulamadığını kaydeden, Almanya'da yaşayan Elif Karatay, "Her sene baharatları Türkiye'den götürüyoruz. Kimyon, karabiber, pul biber, sumak. Bunlarla özlem gideriyoruz. Damak tadı hiçbir yerde bulunmuyor. Aklımıza gelebilecek her şeyi aldık. 1 seneye yetmiyor ama olduğu kadar idare ediyoruz" dedi.

"BUNLARLA AVUNUYORUZ"

İznini Bayburt'ta geçirip Almanya'ya dönen Yaşar Yiğitoğlu ise, "Dut pekmezi, keçi sütü reçelim var. Bunları yanında Kastamonu sarımsağı, fasulye aldım. Bunlarla avunuyoruz Almanya'da. 1 sene boyunca bunlar bize memleketi hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

Gurbetçiler dönüş yolunda bagajları doldurdu VİDEO





































