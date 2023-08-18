Gurbetçiler dönüş yolunda: Tatili biten gurbetçiler ağlayarak gitti Avrupa'da çalışan ve izinleri biten gurbetçiler Türkiye'den ayrılıyor. Çalıştığı ülkeye dönen bir çift ise Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerken gözyaşlarına hakim olamadı.

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İHA

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Buruk dönüş sürüyor

Bu arada gelişlerin yoğunluğu azaldı, izinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Almanya'ya dönen çift ise, dönüş yoluna geçmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamadılar

Çift konuşurken gözyaşlarına ise hakim olamadı.

"Vatanımızı bıraktığımız için üzülüyoruz"

Sevdiklerini ve dostlarını geride bıraktıklarını dile getiren çift, şunları kaydetti:

Rabbim hayırlarla gidip gelmeyi nasip etsin. Vatanımızı bıraktığımız için üzülüyoruz. Her sene Allah nasip ederse geliyoruz. Gelinimizi Türkiye'de bırakıp geri dönüyoruz.

Rekor gurbetçi girişi yaşandı

Bu yıl Türkiye’ye gelen gurbetçilerin sayısı zirveye ulaştı.

Trakya’daki sınır kapılarından 22 Haziran-17 Ağustos tarihleri arasında, 2021 yılında 1 milyon 386 bin gurbetçi, 2022 yılında 1 milyon 851 bin gurbetçi giriş yaparken bu yıl ise aynı tarih aralığında 2 milyon gurbetçi yurda giriş yaptı.