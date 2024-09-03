Gurbetçiler dönüşlerini tamamladı! Sınır kapılarında rekor kırıldı Yaz tatillerini yurtta geçiren gurbetçilerin büyük bölümü Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönerken, 2024 yılında Trakya'daki sınır kapılarından yapılan yolcu giriş ve çıkışlarında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı..

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İHA

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte gurbetçiler yurda giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, ana vatana girişte yaşadığı sevinç sık sık gündeme geldi.

Bunun ardından yaz tatilinin sonlanmasıyla gurbetçilerin büyük bölümü, Türkiye'deki yaz tatillerini sonlandırıp dönüşlerini tamamladı.

Gurbetçiler, haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte, Türkiye'ye giriş ve çıkışta Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarını kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunda yaşanan yoğunluğa dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilini anavatan Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin baba ocaklarına geldiğini söyleyen Sezer, bu sene gurbetçilerin gelişinde yüzde 4 artış yaşandığını ifade etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

14 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını açıklayan Vali Sezer, Edirne'deki tüm sınır kapılarında aynı gün tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını belirterek, 15 bin 553 binek araç ile 57 bin yolcunun Türkiye'ye giriş yaptığını vurguladı.

4 MİLYON 330 BİN 25 GURBETÇİ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 4 artış yaşandığını açıklayan Sezer, 22 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Edirne'de bulunan sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığına değindi.

8 AYDA 10 MİLYON VATANDAŞ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Sezer, ayrıca 1 Ocak-31 Ağustos tarihileri arasında Edirne'deki sınır kapılarından toplam 3 milyon 662 bin 855 araç ile 10 milyon 10 bin 253 kişinin giriş çıkış yaptığını açıkladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)