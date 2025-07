Gurbetçiler geldi, esnafın yüzü güldü: Aile başına 15 bin euro harcıyorlar

Yaz dönemiyle birlikte gurbetçilerin de gelişleri başladı...

Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçiler, sınır kapılarındaki işlemlerin ardından memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola koyuluyor.

ŞEHİRLERİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Her yıl özellikle yaz aylarında tatilini geçirmek için memleketine gelen gurbetçiler, gittikleri şehirlerin ekonomisine katkı da sağlıyor.

Esnaf, gurbetçiler gelmeden önce ürünlerini hazırlayarak gurbetçileri bekliyor.

"HER YIL 700-800 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yaz sezonunda yapılan bireysel harcamaların toplamda 700-800 milyar TL seviyesinde döviz girdisi oluşturduğunu ifade ederek, gurbetçilerin her yıl artan ekonomik katkısının, esnaf, turizm ve inşaat gibi birçok sektörü canlandırdığını vurguladı.

"GELEN DÖVİZ MİKTARI AİLE BAŞI 15 BİN EURO"

Palandöken'in verdiği bilgilere göre, yurt dışından gelen her ailenin ortalama 15 bin euro tutarında harcama gerçekleştirdiği kaydedildi.

Palandöken, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde çalışıyor hem de yaz tatillerinde, memleketlerine dönüş yaptıklarında ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl, özellikle euronun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu. Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A’dan Z’ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz." dedi.

"EKONOMİYE CAN SUYU"

Palandöken, gurbetçilerin yazın pek çok sektörü hareketlendirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında çalışıp Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız burada önemli harcamalar yapıyor. Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor. Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor.

"TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYORLAR"

Gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye olan ilgisinin yalnızca maddi katkıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sosyal alanlarda da olumlu etkiler yarattığını ifade eden Palandöken, "Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın tatil sürelerine bağlı olarak Türkiye’de kalma süreleri uzuyor. Bu yurttaşlarımız sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da büyük katkı sağlıyor. Ülkemizdeki gelişmeleri yerinde görüp memnun kaldıklarında, bulundukları ülkelerdeki dostlarını Türkiye’ye davet ederek turizmde canlılık yaratıyorlar. Yılda en az 5 milyon yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşımız olduğunu düşünürsek; beraberlerinde getirdikleri misafirler, büyüyen aile nüfusları ve oluşturdukları hareketlilik sayesinde ülkemizin tanıtımı, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşuyor." diye konuştu.