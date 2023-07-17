Gurbetçiler tatil için yurda geliyor! 'Türk bayrağını görünce içimize sevinç doluyor' Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından sınır kapısında sıra bekliyor. Fransa'dan gelen bir vatandaş, "Bayrağımızı, camilerimizi gördüğümüz için mutluyuz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Yurda girişlerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, yollara düştü.

Haziran ayında okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek yurda gelenler, 15 gün ya da 1 ay tatil yapıyor.

Sınır kapılarında sıra bekliyorlar

Kara yolu seyahatini tercih edenler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıcak havada gümrükte sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

"Bayrağımızı, camilerimizi gördüğümüz için mutluyuz"

Avrupa'dan gelen Türklerden Fransa'da yaşayan Erol Filiz, eşi ve iki kızıyla birlikte tatilini geçirmek için vatan yolculuğuna çıktığını söyledi.

Memleketi Bursa'ya gideceğini belirten Filiz, şu ifadeleri kullandı:

Yolculuk normal şartlardan biraz daha uzun sürdü bu yıl. Sırbistan ve Bulgaristan'a girişlerde biraz problemimiz oldu çünkü orada büyük bir yoğunluk vardı. Ülkemize geldiğimiz için sevinçliyiz. Vatanımız bizim burası. Bayrağımızı, camilerimizi gördüğümüz için mutluyuz.

Filiz, ailesini ve yakınlarını ziyaret edip daha sonra Muğla'da tatil yapmayı planladığını dile getirdi.

"Aşırı duygu yüklüyüz"

Almanya'dan gelen Abdullah Çeçen de vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Selimiye Camisi'ni ziyaret edip yola devam edeceklerini belirten Çeçen, "Vatana gelince duygulanıyorsunuz. Aşırı duygu yüklüyüz. Manevi bir yoğunluk oluyor." dedi.

Çeçen, izin dönüşü trafiğe takılmamak için 3 hafta sonra Türkiye'den ayrılacağını ifade etti.

"Tür bayrağını gördüğümüz zaman içimize sevinç doluyor"

Almanya'dan gelen Asım Taşçı da tatilini memleketi Uşak'ta geçireceğini söyledi.

Sınırdan giriş yaptığında bayrağı görünce heyecanlandığını belirten Taşçı, "O bizim gurur kaynağımız. Gördüğümüz zaman içimize sevinç doluyor. O kadar yoldan sonra memleketimize gelince seviniyoruz." dedi.