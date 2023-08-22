Tatil sonrası dönüş yolundaki gurbetçi: Türkiye'de 150 bin lira harcadım Binlerce gurbetçi, Avrupa'ya dönüş için sınır kapılarına akın etti. Duygularını anlatan vatandaş, "Çok üzülüyoruz, hele ki bu sınır kapısında içimiz sızlıyor. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz" dedi.

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İHA

Türkiye'de yaz sezonu hareketli geçiyor.

Dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turist, tatil beldelerine akın etti.

Kimileri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, Avrupa'dan gelen gurbetçiler ise memleket hasretlerini giderdi.

Yıllık izinlerini ve okulların tatil edilmesini Türkiye'de değerlendiren vatandaşlar için şimdilerde dönüş yolu göründü.

Yollara düşen binlerce gurbetçi, sınır kapılarında uzun araç kuyruğu oluşturmaya başladı.

Gelişler sevinçli, dönüşler ise hüzünlü...

Burada bekleyişleri en zor kılan ise yurttan ayrılmak oldu.

Hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken ise hüzün yaşıyor.

İşlemlerini tamamlayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı karşısında yer alan komşu Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu.

"Türkiye’deki harcamamız 150 bin lirayı buldu"

Türkiye’de çok güzel bir tatil geçirdiklerini vurgulayan gurbetçi Esma Güngör Özkaya, dönüş yolunda olduğu için çok üzüldüğünü söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

3 memleket gezdik ve aile ziyaretleri yaptık. Çok güzel bir tatil geçirdik ve inşallah sağ salim döneriz. Çok üzülüyoruz, hele ki bu sınır kapısında içimiz sızlıyor. İçimiz buruk bir şekilde ayrılıyoruz. Ne olursa olsun vatan gibisi yok. Buradan gitmek zor ama yapacak bir şey yok. Bizim evimiz, işimiz, düzenimiz orada olduğu için mecbur gidiyoruz. Bu sıcakta burada bekliyoruz. Değişmeyen bir düzen var maalesef ama gördüğünüz gibi çok yoğun, herkes dönüyor. Okullar açıldığı için şimdi tam dönüş sezonu yaşanıyor. İnşallah en kısa zamanda buradan çıkarız. Hollanda da devlet memuruyum. Orada işimizde gücümüzdeyiz, çalışıyoruz. Türkiye’deki harcamamız 150 bin lirayı buldu diyebilirim.

"Ezan sesini duymamak çok zor"

Türkiye’de 1 ay ay kaldığını ifade eden gurbetçi Murat Özkaya, tatillerinin çok güzel geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: