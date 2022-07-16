Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
359.675
-0.70%
BTXN Coin
7.40
-3.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

    Sıla hasretini dindirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapıyor. Türk bayrağını gören gurbetçiler, duygulanıyor.
    • 16.07.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

    Memleket hasreti ile yanıp tutuşan gurbetçiler, yıllı izne çıktı…

    Hemen Türkiye topraklarına geçmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

    2,5 yıl sonra gelebildi

    Yurda girişte duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuldu.

    Fransa'dan gelen Volkan Erken, AA muhabirine, 2,5 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi.

    “Tüylerimiz diken diken oluyor”

    Sınırdan geçtikten sonra farklı bir duygu yaşadıklarını ifade eden Erken, “Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu sene biraz hasret gidereceğiz. Türk bayrağını gördükten sonra içimiz bir başka oluyor, tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #1

    “Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz”

    Almanya'dan gelen Zeynep Banoğlu ise Türkiye'ye girince tüm yorgunlukları unuttuklarını dile getirdi.

    Türkiye'yi çok özlediğini anlatan Banoğlu, “Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz. En çok ailemi ve annemin yemeklerini özledim. Memleketimin insanını, havasını, suyunu kısacası her şeyini özledik. Bayrağımızı görünce çok seviniyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #2

    “Vatanımıza, toprağımıza geldik”

    Almanya'dan gelen Abdullah Erdoğan da Türk bayrağını görünce duygulandıklarını aktararak, “Vatanımıza, toprağımıza geldik. Çocuklar bir senedir bunun hasretini çekiyorlar. Geldikleri için çok mutlular.” diye konuştu.

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #3

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #4

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #5

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #6

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #7

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #8

    Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor #9


    İlginizi Çekebilir

    Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı
    Dünya

    Almanya’dan Moldova’ya 40 milyon euro destek kararı

    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü
    3. Sayfa

    Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir