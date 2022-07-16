Gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Sıla hasretini dindirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapıyor. Türk bayrağını gören gurbetçiler, duygulanıyor.

Memleket hasreti ile yanıp tutuşan gurbetçiler, yıllı izne çıktı…

Hemen Türkiye topraklarına geçmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

2,5 yıl sonra gelebildi

Yurda girişte duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuldu.

Fransa'dan gelen Volkan Erken, AA muhabirine, 2,5 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi.

“Tüylerimiz diken diken oluyor”

Sınırdan geçtikten sonra farklı bir duygu yaşadıklarını ifade eden Erken, “Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu sene biraz hasret gidereceğiz. Türk bayrağını gördükten sonra içimiz bir başka oluyor, tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

“Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz”

Almanya'dan gelen Zeynep Banoğlu ise Türkiye'ye girince tüm yorgunlukları unuttuklarını dile getirdi.

Türkiye'yi çok özlediğini anlatan Banoğlu, “Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz. En çok ailemi ve annemin yemeklerini özledim. Memleketimin insanını, havasını, suyunu kısacası her şeyini özledik. Bayrağımızı görünce çok seviniyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Vatanımıza, toprağımıza geldik”

Almanya'dan gelen Abdullah Erdoğan da Türk bayrağını görünce duygulandıklarını aktararak, “Vatanımıza, toprağımıza geldik. Çocuklar bir senedir bunun hasretini çekiyorlar. Geldikleri için çok mutlular.” diye konuştu.