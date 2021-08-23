Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor

Yaşadıkları ülkenin yolunu tutan gurbetçiler hüzün yaşarken, Fransa'ya giden Ümit Uçan'ın, "Gidiş çok zor, memleketinizin kıymetini bilin" sözleri yürek burktu.

Tatillerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILIYORLAR

Fransa'ya dönen Ümit Uçan, dönüş yoluna geçmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Gözleri dolu dolu konuşan Ümit Uçan, sevdiklerini ve dostlarını geride bıraktıklarını dile getirdi. Uçan'ın konuştuğu sırada eşinin de gözyaşlarına hakim olamadığı o anlar dikkat çekti.

Avrupa'da yaşayan Türklerin dönüş yolculuğu devam ediyor

"GİTMEK ÇOK ZOR"

İnsanın memleketi gibisi olmadığını vurgulayan Uçan, "Geliş güzel de gidiş çok zor. Memleket çok farklı duygu. Oradayken büyük özlem duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, telefonlarla görüşüyoruz.

"MEMLEKETİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Türkiye'ye geldiğimizde büyük bir sevinç ama döndüğümüz zaman büyük bir hüzün. Gerçekten memleketin kıymetini bilmeyenlere de buradan sesleniyorum, memleketinizin kıymetini bilin." diye konuştu.

"AYRILIRKEN DUYGULANIYORUZ"

Ailesiyle birlikte Almanya'ya dönen Caner Doğru ise ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti. Dönüş yolculuğunun her zaman buruk geçtiğini dile getiren Doğru, "Duygulanıyoruz ayrılırken. Kelimelerle anlatılamayacak bir durum, bunu yaşayan bilir." dedi.

"BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE RAHATLIYORUZ"

Ali İhsan Kalaycı da memleketten ayrılmanın çok zor olduğunu belirterek "İşimizin başında olmak için yollara çıktık. Allah, kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin. Memleket bizim için çok farklı. Çocuklarım Fransa'da doğmasına rağmen biz Türkiye aşığıyız. Bize kalsa her 6 ayda bir gelmek isteriz. Türk bayrağını gördükten sonra gerçekten rahatlıyoruz. Diyoruz ki, öbür tarafta kalmayalım arıza yapacaksa da Türkiye'de yapalım." ifadelerini kullandı.