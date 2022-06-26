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    Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler arttı

    Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler arttı

    Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen binlerce gurbetçi, sınır kapılarından geçiyor, kapılarda yoğunluk oluşturuyor. Gurbetçiler, ana vatana gelmenin mutluluğunu yaşıyor.
    • 26.06.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:52
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    Yıllık izinlerini alan gurbetçiler, yollara düştü…

    Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, sınırlarda da yoğunluk oluşturdu.

    Kapılardan girişler artarken; gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarından ana vatana giriş yapıyor.

    Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorlar

    Türkiye’ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemler için sıraya girdikten sonra memleketlerinin yolunu tutuyor.

    Almanya'dan gelen Cengiz Yeşildal, AA muhabirine sınırdan yurda girince tüm yorgunluklarının bittiğini söyledi.

    Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı, sınır kapılarından girişler arttı ViDEO

    “Tüylerim diken diken oluyor”

    Türkiye'yi çok özlediklerini ve tatil boyunca sevdikleriyle hasret gidereceklerini belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

    “Yolda yaşadığımız tüm stresi tüm yorgunluğu burada unutuyoruz. Vatan sevgisi böyle bir şey. Ailemizi çok özledik. Tüylerim diken diken oluyor. Tatil bittiğinde dönüş yolunda gelecek yılın tatilini düşünmeye başlıyoruz. Bir yılın hemen geçmesi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek için gün sayıyoruz.”

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    “Vatana gelince her şeyi unutuyoruz”

    Şevki Yıldırım ise ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

    Okulların kapanmasıyla gelişlerin yoğunlaştığını dile getiren Yıldırım, “Yollar kalabalıktı ama vatana gelince her şeyi unutuyoruz. Vatan bizim için özlem ve hasret demek. 32 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 6 haftalık tatilin ilk haftası geçtikten sonra nasıl geçtiğini anlamıyoruz.” dedi.

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