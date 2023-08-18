Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu: Sevinerek geliyoruz, üzülerek gidiyoruz Tatil için yurda gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Eskişehir'den Fransa'ya geri dönen Neşet Mısır, "Yine dönüş yolundayız, içimizde hüzün var" diyerek duygularını ifade etti. Hollanda'ya dönen Tunahan Doyuran ise "Sevinçle geliyor, ancak üzüntüyle ayrılıyoruz" dedi.

AA

Türkiye nüfus bakımında Avrupa'da en çok vatandaşı bulunan ülkelerden biri.

Yıl boyunca gurbette çalışan milyonlarca gurbetçi yazın soluğu memleketinde alıyor.

Sezon sonuna doğru ise tatilini tamamlayanlar dönüşe geçti.

Yaklaşık 2 milyon Türk tatillerini memleketlerinde geçirdi.

1 milyon 999 bin 152 gurbetçi giriş yaptı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre "gurbetçi sezonu" başlangıcı olarak sayılan 22 Haziran'dan 17 Ağustos'a kadar Trakya'daki sınır kapılarından 1 milyon 999 bin 152 gurbetçi yurda giriş yaptı.

Geçen yıl aynı tarihte bu sayı 1 milyon 851 bin, önceki sene ise 1 milyon 386 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında ise gelenlerin sayısı 485 bin olarak kayıtlara geçmişti.

"Buruk dönüş"

Bu arada gelişlerin yoğunluğu azaldı, izinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı.

Temmuz ayının üçüncü haftasında artan dönüş yolculuğundan bu yana ise 855 bin gurbetçi yaşadığı ülkelere dönüş yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Trakya'daki sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

"Gurbet kendi eviniz gibi olmuyor"

Fransa'ya dönen Neşet Mısır, AA muhabirine, tatilde memleketi Eskişehir'deki akrabaları ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini anlattı.

Tatilin çabuk geçtiğini belirten Mısır, "1993'ten bu yana gurbetteyim. Gurbetçi olmak zor, yaşadığımız yerler kendi memleketimiz, kendi evimiz gibi olmuyor. Emekli olunca memleketime dönmek istiyorum. Yine dönüş yolundayız, hüzünlü hissediyoruz." diye konuştu.

Erzurum'dan Almanya'ya dönen Cengiz Polat, Türkiye'de tatilin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

1 aylık iznin sona ermesinin ardından buruk dönüş yolculuğuna geçtiklerini belirten Polat, "Her şeyiyle çok güzeldi tatil. Eş dost ziyaretlerinde bulunduk. Şimdi de dönüyoruz, ister istemez hüzünlüyüz. Orada da evimiz var, çoluk çocuğumuz var, inşallah seneye o ümitle döneceğiz.' diye gidiyoruz." dedi.

"Sevinerek geliyoruz, üzülerek gidiyoruz"

Hollanda'ya dönen Tunahan Doyuran ise iznini Denizli, Çanakkale ve Balıkesir'de geçirdiğini anlatarak, "Memleketimizi, akrabalarımızı çok özlüyoruz maalesef ama bizim işimiz ve çocukların okulları orada. Sevinerek geliyoruz, üzülerek gidiyoruz." dedi.

Ailesiyle Almanya'ya dönen Ayhan Yıldırım, 3 haftalık iznin çabuk bittiğini ve gözüyaşlı gurbete döndüklerini kaydetti.