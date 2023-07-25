Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.
Tatillerini anavatanda geçirmek isteyenler, sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.
Edirne'ye giriş yapan vatandaşlar, uzun saatler sonucunda araçlarını bakıma sokuyor.
Zaman zaman arızaların yaşanmasıyla, kentteki sanayi esnafında işler artıyor. Bu durum ise esnafın yüzünü güldürüyor.
"Türkiye'de daha ekonomik"
Eskişehir’de uzun zamandır otomobil bakım ustalığı yapan Yusuf Kürşat Nalcı, Türkiye’deki iyi usta sayısının Avrupa’dakilere göre daha fazla ve daha ekonomik olduğunu söyledi.
"Otomobilleri demir tozundan arındırıyoruz"
Bu sebeple gurbetçi vatandaşların otomobil bakımını Türkiye’de yaptırdığını dile getiren Nalcı, “Avrupa’dan gelen otomobillerin en büyük sıkıntısı demir tozunun yoğun olması. Burada ilk yaptığımız işlem otomobilleri demir tozundan arındırarak, daha sağlıklı bir kaplama yapmak oluyor.” dedi.
"Avrupa’daki ustaların bizim kadar titizlikle olmadığı söyleniyor"
Gurbetçi vatandaşların birkaç sebepten dolayı Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Nalcı, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa'dan gelen araçlardaki demir tozu yoğunluğu Türkiye'dekilere oranla daha fazla oluyor. Fabrika bölgesinde yaşayan çok fazla hemşerimiz var, otomobilleri bu sebeple demir tozu tutuyor ve iç kirlenme de daha fazla görülüyor. İlk önce sıvı kil ve katı kil uygulaması yapıyoruz. Sıvı kille üzerindeki demir tozunu yumuşatıyoruz, daha sonra yumuşayanlarında da katı kil ile tamamen sıfıra indiriyoruz. Üç aşamalı boya korumasını yapıyoruz. Ekstra olarak en son seramiğini sürüyoruz. Avrupa’daki ustalar hakkında; birincisi bizim kadar titizlikle olmadığı söyleniyor, ikincisi ustaların çok az olduğu söyleniyor, üçüncüsü de fiyatların bize göre çok yüksek olduğu söyleniyor. Bu iddialı cümleyi kurabilirim, ‘Türkiye'deki işini severek ve bilerek yapan, dürüst usta sayısı Avrupa’ya göre çok daha fazla.