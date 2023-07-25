Gurbetçiler saatler süren yolculuğun ardından araçlarını Eskişehir’de bakıma sokuyor Tatil için yurda gelen gurbetçiler, kat ettikleri uzun yolun ardından araçlarının tamir ve bakımı için Eskişehir sanayisini tercih ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

Tatillerini anavatanda geçirmek isteyenler, sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor.

Edirne'ye giriş yapan vatandaşlar, uzun saatler sonucunda araçlarını bakıma sokuyor.

Zaman zaman arızaların yaşanmasıyla, kentteki sanayi esnafında işler artıyor. Bu durum ise esnafın yüzünü güldürüyor.

"Türkiye'de daha ekonomik"

Eskişehir’de uzun zamandır otomobil bakım ustalığı yapan Yusuf Kürşat Nalcı, Türkiye’deki iyi usta sayısının Avrupa’dakilere göre daha fazla ve daha ekonomik olduğunu söyledi.

"Otomobilleri demir tozundan arındırıyoruz"

Bu sebeple gurbetçi vatandaşların otomobil bakımını Türkiye’de yaptırdığını dile getiren Nalcı, “Avrupa’dan gelen otomobillerin en büyük sıkıntısı demir tozunun yoğun olması. Burada ilk yaptığımız işlem otomobilleri demir tozundan arındırarak, daha sağlıklı bir kaplama yapmak oluyor.” dedi.

"Avrupa’daki ustaların bizim kadar titizlikle olmadığı söyleniyor"

Gurbetçi vatandaşların birkaç sebepten dolayı Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Nalcı, şu ifadeleri kullandı: