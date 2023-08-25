AA

Türkiye'nin sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor...

Yıllık izinleri ve tatillerini anavatandan yana kullanmak isteyen gurbetçiler, geçtiğimiz aylarda yurda giriş yaptı.

Kimileri memleketinde kimileri tatil beldelerinde özlem giderdi.

Burada haftalar süren tatillerinin ardından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Avrupa'nın yolunu tuttu.

Gelirken sevinç, dönerken hüzün hakim

Sınır kapılarına akın eden vatandaşların gelirken yaşadıkları sevinçten eser kalmıyor.

Yurttan ayrıldıkları için büyük hüzün yaşayan gurbetçiler, uzun kuyrukta beklemelerine bile aldırış etmiyor.

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda bekleyen gurbetçilerden Murat Özkaya, duygularını paylaştı.

"Geri dönün deseniz geri dönerim"

Türkiye'de 1 ay kaldığını söyleyen Özkaya şöyle konuştu:

Memleketim Erzurum, eşimin memleketi Konya’yı ve İstanbul’u ziyaret ettik. İnsanın memleketi, vatanı gibisi yok. Oradaki şartlardan dolayı geri dönmek zorundayız. Güzel bir tatil geçirdik. 3 senedir Hollanda'da yaşıyorum ve ülkemden ayrı kaldığım için gerçekten çok üzülüyorum. Mecbur olduğumuz için geri dönüyoruz. Bu duygu gerçekten anlatılmaz, yaşamak lazım. Orada ezan sesini duymamak ve sosyal hayatının olmaması, anneyi, babayı, vatanı özlemek yani anlatılmaz çok zor. Vatan özlemini kelimeler tarif edemez. Bana geri dönün deseniz geri dönerim Türkiye’ye.