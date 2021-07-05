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    Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi

    Gümrük muhafaza ekiplerini rekor miktarda likit eroin ele geçirdiğini açıklayan Bakan Muş, 462 litre likit eroinin muhafaza ekiplerinin yakaladığı en yüksek miktar olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 12:40
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    Gürbulak Sınır Kapısı'nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda muhafaza ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

    Denetim sırasında İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi.

    TIR, HANGARA ÇEKİLDİ

    Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

    Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi.

    Gürbulak Sınır Kapısı nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi #1

    EROİN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

    Gürbulak Sınır Kapısı nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi #2

    462 KİLOGRAM LİKİT EROİN YAKALANDI

    Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gürbulak Sınır Kapısı nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi #3

    "MUHAFAZA EKİPLERİNİN YAKALADIĞI EN BÜYÜK MİKTAR"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığı'mıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadelerini kullandı.

    Gürbulak Sınır Kapısı nda, 462 litre likit eroin ele geçirildi #4

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