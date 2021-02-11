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    Gürbulak Sınır Kapısı'nda 808 kilo eroin ele geçirildi

    Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 11.02.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:24
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    Gürbulak Sınır Kapısı'nda 808 kilo eroin ele geçirildi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği  esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.

    88 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

    Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, Gürbulak Gümrük  Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza  ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.Gürbulak Sınır Kapısı nda 808 kilo eroin ele geçirildi #1

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