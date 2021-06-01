Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Ankara'ya geldi

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbşakanı Erdoğan, Gürcistan Başbakan Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.



