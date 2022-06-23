İrakli Garibaşvili'den AB'ye tepki

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin ülkelerine aday ülke statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesi önerisini eleştirdi.

Gürcistan'ın gündeminde Avrupa Birliği (AB) üyeliği var...

Brüksel'de 17 Haziran'daki toplantıda konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsünün verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Bu kararın üzerine geçtiğimiz günlerde Gürcistan halkı, AB'den ülkelerine yönelik olumlu karar verilmesini talep ederek şehrin çeşitli yerlerinde protestolarlar yaptı.

Tiflis Konser Salonu'ndan "Avrupa'ya Doğru" sloganı ile yürüyüş yapıp ülkelerine destek olan göstericiler arasında çeşitli muhalefet partilerinin liderleri ve üniversite öğrencileri de yer aldı.

Başbakan İrakli Garibaşvili gündemi değerlendirdi

Diğer yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, başkent Tiflis'in yakınlarında bulunan Tserovani köyünde konuşma yaptı.

AA'nın haberine göre; Başbakan Garibaşvili, Yaralı Savaşçılar Haftası'nın açılış töreninde askerlere hitaben yaptığı konuşmada gündemde olan Avrupa Birliği konusunu da ele aldı.

Başbakan kararı eleştirdi

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecine değinen Garibaşvili, 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ile Gürcistan ve Moldova'nın AB üyelik başvurularıyla ilgili alınacak kararı beklerken, AB Komisyonu'nun Gürcistan'a "aday ülke" statüsü verilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini önermesini eleştirdi.

"Gürcistan'ın AB'den daha fazlasını hak ediyor"

Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'den daha fazlasını hak ettiğini, Gürcülerin bugüne kadar mücadele vererek, kan dökerek geldiğini anlattı, şimdilik Gürcistan'a aday ülke statüsün verilmemesini "haksız" ve "adil olmayan" bir karar olarak nitelendirdi.

"Biz de hak ediyoruz"

Rus ordusuna karşı 3 kez savaştıklarını belirten Garibaşvili, "Ülkenin bağımsızlığına yeniden kavuşmasından sonra 2008'de ordumuz örnek bir kahramanlık sergiledi." dedi.

Garibaşvili, AB Komisyonu'nun Ukrayna ve Moldova'ya yönelik olumlu kararını vermesinden dolayı sevinç duyduğunu belirterek, "Ama Gürcistan daha fazlasını hak etti ve bu üç ülkede bunu hak eden varsa biz de hak ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcülerin asıl amacının ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu ve bunun için çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirten Garibaşvili, "Milletimizin ve insanımızın ana birleştirici fikri bu olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.