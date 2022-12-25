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    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı

    Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda yeni yıl öncesi telefon yoğunluğu yaşanıyor.
    • 25.12.2022 - 10:58
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    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı

    Dünyanın en çok tercih edilen markalarından biri olan Apple, yoğun ilgi görüyor.

    Kur ve vergi nedeniyle uçuk fiyatlara satılan telefonlar, alım maliyetini düşürmek isteyen vatandaşları harekete geçiriyor.

    Yeni yıla birlikte yurt dışına çıkış harcının artacağı ve IMEI kayıt ücretlerine zam geelceği belirtmişti.

    Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk

    Bu nedenle yılbaşı öncesi vatandaşlar Gürcistan'a doğru akın etmeye başladı.

    Uygun fiyata telefon alma isteği, Türkiye’nin Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı #1

    Uzun kuyruklar oluştu

    Yurdun dört bir tarafından gelen vatandaşlar, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

    İHA'nın aktarımına göre; geçiş yoğunluğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı VİDEO

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı #2

    Gürcistan sınır kapısında telefon izdihamı #3


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