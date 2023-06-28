Gürcistan sınırında kahraman 'Mehmetçik'in bayram nöbeti Kurban Bayramı'na ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta Türk askeri, bir yandan nöbetlerini sürdürürken bir yandan da aileleriyle telefonda bayramlaştı.

AA Askerlik kutsal bir görev ve asker aileleri evden uzakta vatana hizmet eden evlatlarının hasretini çekiyor. Bayramlarda artan bu hasret özellikle de yurt dışında görevli askerler ve aileler için farklı bir anlam taşıyor. Türk askeri, bir Kurban Bayramı'nı da ailelerinden uzakta geçiriyor. Karakolda tören Ardahan'ın Çıldır İlçesinde, Gürcistan sınırının sıfır noktasında yer alan Aktaş Hudut Karakolu'nda görevli askerler, bayramı komutanlarıyla karşıladı. Aktaş Hudut Karakolu'nun Bölük Komutanı, karakolda düzenlenen bayramlaşma töreninde askerlerin bayramını tek tek tebrik etti. Nöbette aileleriyle bayramlaştılar Nöbet tutan askerleri ziyaret eden bölük komutanı, askerlerin aileleriyle telefonla görüşmelerini sağladı. Aileleriyle görüşmenin mutluluğunu yaşayan askerler, nöbetlerini bir an olsun gözlerini kırpmadan sürdürdü.