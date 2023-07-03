Gürcistan sınırındaki yoğunluk esnafı mağdur etti

Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yapılan seyahatler, Kemalpaşa esnafını olumsuz etkiledi.
Esnaf, bayram nedeniyle Gürcülerin alışveriş yapmaya gelemediğini belirtti.
Gümrükçü Murat Dalkılıç, telefon almaya gelenlerin geçişleri olumsuz etkilediğini söyledi.
"Allak bullak oldu"
Dalkılıç, "Şu an buradaki yoğunluk bizi olumsuz etkiliyor ve millet ucuz diye telefon almaya geliyor. Telefon Türkiye’de olmuş 70 bin lira, Batum’da ise 35 bin lira. Dolayısıyla oluşan telefon kuyruğu ve bayram kuyruğu da eklenince buralar allak bullak oldu.” diye konuştu.
"Vasat geçti"
Kemalpaşa Ucuzluk Pazarı esnafı Gürkan Eraydın da şu ifadeleri kullandı:
Kemalpaşa’da esnaflık yapıyor ve Hopa’da oturuyorum. Burası ucuzluk pazarı diye geçiyor ve öyle biliyor müşteriler. Bayramda kapıda oluşan yoğunluk bize olumlu yansımadı. Gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle müşteriler gelmediği gibi tatil dolayısıyla vatandaşlarımız da karşıya geçtiler. Dolayısıyla bu bayram bizim için vasat geçti.
"Telefon almaya gelmeyin"
Esnaf Yaşar Altınkaya ise şunları söyledi:
Kemalpaşa'da 40 yıllık esnafım ve iki dönem de Esnaflar Derneği Başkanlığı yaptım. Gümrük yoğun olunca doğal olarak Gürcüler gelemedi ve bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Akşam burada trafiğe takıldım 2 saat bekledim ve 1 kilometre gidebildim. Bayram zamanı buralar açılsa iyi olur ya da önlem alsınlar ve bu yoğunluk oluşmasın. Başka bir şey de söylemek istiyorum, herkes telefon almak için Gürcistan’a geliyor ve arkadaşlar telefon almaya gelmeyin. Çünkü onun iadesi var ama iadeyi Gürcüler vermiyor. 500 lari paranız orda kalıyor ve fuzuli yere gelip Gürcistan’da 3-4 gün kalıyorlar kuyruk oluşturuyorlar ve kısa zamanda bu kuyruğun bitmesi istiyorum.