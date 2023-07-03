Gürcistan sınırındaki yoğunluk esnafı mağdur etti Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek ucuz telefon almak isteyenler, ilçe esnafını bayramda kazancından etti.

ANKA

Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yapılan seyahatler, Kemalpaşa esnafını olumsuz etkiledi.

Esnaf, bayram nedeniyle Gürcülerin alışveriş yapmaya gelemediğini belirtti.

Gümrükçü Murat Dalkılıç, telefon almaya gelenlerin geçişleri olumsuz etkilediğini söyledi.

"Allak bullak oldu"

Dalkılıç, "Şu an buradaki yoğunluk bizi olumsuz etkiliyor ve millet ucuz diye telefon almaya geliyor. Telefon Türkiye’de olmuş 70 bin lira, Batum’da ise 35 bin lira. Dolayısıyla oluşan telefon kuyruğu ve bayram kuyruğu da eklenince buralar allak bullak oldu.” diye konuştu.

"Vasat geçti"

Kemalpaşa Ucuzluk Pazarı esnafı Gürkan Eraydın da şu ifadeleri kullandı:

Kemalpaşa’da esnaflık yapıyor ve Hopa’da oturuyorum. Burası ucuzluk pazarı diye geçiyor ve öyle biliyor müşteriler. Bayramda kapıda oluşan yoğunluk bize olumlu yansımadı. Gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle müşteriler gelmediği gibi tatil dolayısıyla vatandaşlarımız da karşıya geçtiler. Dolayısıyla bu bayram bizim için vasat geçti.

"Telefon almaya gelmeyin"

Esnaf Yaşar Altınkaya ise şunları söyledi: