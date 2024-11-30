İHA

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar, ikinci günde devam etti.

Başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, taş ve yabancı maddelerle demir barikatları hedef aldı.

Protestocuların güvenlik güçlerine havai fişek ve yabancı madde atmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi.

Polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Parlamento binası önünden 200 metre geri çekilen protestocular, çevredeki sandalye ve çöp konteynerlerle barikatlar oluşturarak sabah saatlerine kadar polisle çatıştı.

Polis, sabah saatlerinde tekrar tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında onlarca gösterici yaralandı.

107 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 107 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Parlamento binası çevresinde gerçekleştirilen protestoda defalarca yapılan uyarılara rağmen protestocuların toplantı ve gösteri hakkını düzenleyen yasal çerçeveyi aştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Gece boyu göstericiler polis memurlarına sözlü ve fiziksel saldırılarda bulundu. Protestoya katılanlar, güvenlik güçlerine taş, patlayıcı maddeler, cam şişeler ve demir cisimler gibi çeşitli nesneler attı. Göstericilerin şiddet içeren eylemleri sonucunda 10 polis yaralandı. Yaralılardan biri hala vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleriyle hastanede tedavi görmektedir. Göstericilerin yasa dışı ve şiddet içerikli eylemleri, toplum tarafından çeşitli televizyon kanalları aracılığıyla açıkça görüldü. Defalarca yapılan uyarılara rağmen toplanan kişiler parlamento çevresindeki alanlarda kamuya ve özel mülkiyete ait altyapıya zarar verdi. Parlamento binasını koruyan bariyerleri yıktılar, çeşitli eşyaları ve kabloları ateşe verdiler, barikatlar kurdular, parlamentonun giriş kapısını ve güvenlik kameralarını tahrip ettiler. Kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı personeli, yasa gereği öngörülen özel müdahale araçlarını kullandı." ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Gürcistan'ın en büyük muhalefet partisi Değişim Koalisyonu'nun lideri Nika Gvaramia, protesto sırasında, "Yorulana kadar her gece burada olacağız. Burası bizim ülkemiz, bir tek ülkemiz var, Avrupa için savaşacağız" ifadelerini kullandı. Bir diğer koalisyon lideri Elene Khoshtaria ise, "Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ancak uluslararası toplumun Avrupa değerlerine gerçekten inanan insanları nasıl destekleyeceğini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

BAKANLIK PERSONELİNDEN HÜKÜMETE KINAMA MEKTUPLARI

Ayrıca Dışişleri, Savunma, Eğitim ve Adalet Bakanlığında görevli yüzlerce çalışan, görüşmelerin dondurulmasını "Anayasaya aykırı" olarak nitelendiren ve kınayan mektuplara imza attı.

Bazı özel üniversiteler, olaylar nedeniyle eğitime ara verdiklerini duyururken, iş dünyası da hükümete tutumunu gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

HÜKÜMETİN AB KARARI

Başbakan İrakli Kobakhidze 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, “Hiç kimsenin Gürcü halkına karşı şantaj aracı olarak kullanmaması için 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu gündeme getirmemeye karar verdik. Ayrıca 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği'nden herhangi bir bütçe hibesi almayı reddediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Kobakhidze, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsünün şantaj amacıyla kullanıldığını belirterek, “Adaylık statüsünün Gürcistan'a şantaj yapmak, ülkeye kaos getirmek ve toplumu sıkıştırmak amacıyla nasıl kullanıldığı hepimizin hafızasında. Ukrayna'da savaşın başladığı bir dönemde, Gürcistan'ın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda bazı Avrupalı siyasetçiler ve bürokratlar, adaylık statüsünü kullanarak ülkede bir devrim organize etmeye çalıştı. AB'den finansman alan STK'lar, bu devrim girişiminde açıkça yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır adaylık statüsü Gürcistan'da radikalizmi ve kutuplaşmayı körüklemek için bir araç olarak kullanılmakta. Bu da Gürcistan'a karşı sağlıksız bir yaklaşımı bir kez daha gözler önüne sermektedir.” şeklinde konuşmuştu.

GÜRCİSTAN'IN AB'YE ADAY STATÜSÜ

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı.