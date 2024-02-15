Gürsel Tekin, CHP'den istifa nedenini açıkladı Belediye başkan adayı gösterilmeyince CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, canlı yayında parti yönetimine isyan etti. Özgür Özel ve yönetimine 15 gün ulaşmadığını belirten Tekin, "Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'de yine kriz çıktı.

Aday belirleme sürecinde ismi açıklanmayan isimler birer birer istifa etmeye başladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından Gürsel Tekin de CHP'den istifa etti.

Kadıköy ve Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için adı geçen isimlerden olan Tekin, istifa açıklamasında CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulundu.

Aday gösterilmeyince istifa etti

Yaşananların ardından Tekin, Sözcü TV canlı yayınında CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı.

CHP yönetimine adeta isyan eden Tekin, canlı yayında sitem dolu sözlerle Özgür Özel ve yönetimine yüklendi.

'Bana siz gönlümüzde yoksunuz diyebilirlerdi'

İstifa kararından önce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Tekin, "Bırakın benim oradan, buradan adaylığımı. Hiç umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan Sayın Genel Başkanımla da görüştüm, Sayın İmamoğlu'yla da görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi 'siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yol yürüyeceğiz.' Ben bu kadar hiçbir şeye hevesli değilim. Ben rant peşinde değilim! Hayatım mücadeleyle geçmiştir." dedi.

"15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini"

İstifa dilekçesini 15 gün önceden yazdığını söyleyen Tekin, "Ben CHP'de tertemiz mazisi olan bir insanım. Bir istifa dilekçesinin yazılmasının bana kaç güne mal olduğunu bir ben biliyorum bir Allah bilir, bir de eşim bilir. 15 gün önce yazdım o istifa dilekçesini." ifadelerini kullandı.

"Kimseye ulaşamadım"

CHP Genel Merkezi'nden kimseye ulaşamadığını da sözlerine ekleyen Tekin, "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" diyerek tepki gösterdi.