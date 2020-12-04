Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, partinin içinden yetişen biri

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, adayın CHP'nin içinden biri olduğunu ama bunu bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayabileceğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün Haber Global'de Saynur Tezel'in konuğu oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu ile ilgili önemli açıklamalar yapan Tekin, CHP'nin şu an cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu duyurdu.

"Cumhur ittifakı'nın adayı net; Sayın Recep Tayyip Erdoğan" diyen Tekin, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın karşılaştırmasını yaparak konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

KILIÇDAROĞLU ÇOK HASSAS DAVRANMAK ZORUNDA

"Millet İttifakı'nın alanı geniş, önümüzdeki günlerde daha da genişleyecek. Yeni siyasi partilerde büyük olasılıkla dahil olacak. Bu sürecin lokomotofi de CHP. Doğal olarak CHP Genel Başkanı çok hassas davranmak zorunda. Bu süreci yöneten lider çıkıp adayımızı açıklayalım derse tüm süreci enfekte eder.

ADAYIMIZ BELLİ AMA KILIÇDAROĞLU AÇIKLAR

Elbette Cumhurbaşkanı adayımızı biliyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu, açıklayacak. Bizim adayımız CHP'nin evladıdır.

CHP'NİN MUTFAĞINDA YETİŞEN BİR İSİM

Partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Elbette süreç içerisinde değişebilir. Koşullar ve siyasal süreç başka bir noktaya götürebilir.

Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli İZLE





ABDULLAH GÜL KESİNLİKLE DEĞİL

Abdullah Gül kesinlikle bu tablonun içinde değil. Dün de olmamıştı, bugün de yok.

ŞU ANDA MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK ADAYI YOK

Millet İttifakı'nda kimim aday olacağını belirleyecek olan biz değiliz. Şu anda ortak bir aday yok. Herkesin kendi adayı var.