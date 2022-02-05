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- Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler
Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 21:27
- Güncelleme : 05.02.2022 - 21:32
Geçtiğimiz sene eşinden boşanan 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.
DÜĞÜNDEN İLK KARELER
Aile arasında düzenlenen düğün sonrası, ilk kareler ortaya çıktı.
Magazin Kolik ile Kadıköy Life'in yayınladığı fotoğraflarda, çiftin mutluluğu gözler önüne serildi.
ARALARINDA 26 YAŞ FARK BULUNUYOR
Aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren çiftin arasında 26 yaş fark var.
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GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA BOŞANMIŞTI
Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.