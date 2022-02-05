Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler

Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan'ın düğününden ilk kareler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile spiker Mehtap Özkan'ın dün akşam Çırağan Sarayı'nda yapılan düğününden ilk kareler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene eşinden boşanan 57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER

Aile arasında düzenlenen düğün sonrası, ilk kareler ortaya çıktı.

Magazin Kolik ile Kadıköy Life'in yayınladığı fotoğraflarda, çiftin mutluluğu gözler önüne serildi.

ARALARINDA 26 YAŞ FARK BULUNUYOR

Aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren çiftin arasında 26 yaş fark var.

haber spikeri Mehtap Özkan evleniyor #1" href="https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2022/02/04/gursel-tekin-mehtap-ozkan_3666.jpg">

GEÇTİĞİMİZ YIL OCAK AYINDA BOŞANMIŞTI

Gürsel Tekin, geçtiğimiz yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.