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    Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü

    CHP Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında dili sürçerek, "Hayatımın her anında haram para kazandım" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 00:36
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 00:43
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    Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu AÇIKÇA programına konuk oldu.

    CANLI YAYINDA DİLİ SÜRÇTÜ

    Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Tekin'in canlı yayında dili sürçtü.

    Kendisine çaycı, garson diyenlere tepki gösteren Tekin, "Çok şükür çaycılık da yaptım, garsonluk da yaptım. Hayatımın her alanında haram para kazandım" dedi.

    Tekin'in cümleleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karadağ, araya girerek düzeltmesi için uyarılarda bulundu.

    Yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce etkileşim aldı.

    Gürsel Tekin'in canlı yayında dili sürçtü VİDEO

    Gürsel Tekin in canlı yayında dili sürçtü #1

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